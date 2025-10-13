Дело о подготовке покушения на Симоньян передадут в прокуратуру

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Следователи в ближайший месяц передадут в прокуратуру дело о подготовке покушения на главреда телеканала RT Маргариту Симоньян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.

Срок ареста обвиняемых в подготовке покушения продлен до 7 ноября. Когда прокуратура утвердит обвинительное заключение, материалы направят во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники ФСБ предотвратили убийства Симоньян и журналистки Ксении Собчак в 2023 году. По данным силовиков, члены неонацистской группировки проводили разведку по адресам работы и проживания женщин.

Следствие полагает, что обвиняемые действовали по заданию спецслужб Украины, которые пообещали им вознаграждение в 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Всего по делу проходили восемь человек.

Позже появились трое новых фигурантов. При этом все они – несовершеннолетние. Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий.