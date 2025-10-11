Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 07:58

Происшествия
Главная / Новости /

РИА Новости: статья о возбуждении вражды появилась в деле о покушении на Симоньян

Новая статья появилась в деле о подготовке покушения на Симоньян – СМИ

Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Любимов

В деле обвиняемых в подготовке покушения на главреда телеканала RT Маргариту Симоньян появилась новая статья – о возбуждении ненависти или вражды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Обвинения по данной статье предъявили сразу нескольким фигурантам дела. Помимо этого, некоторых из них также обвинили в призывах к экстремистской деятельности, участии в террористической организации, хулиганстве и разбое.

ФСБ предотвратила убийства Симоньян и журналистки Ксении Собчак в 2023 году. Уточнялось, что члены неонацистской группировки проводили разведку по адресам работы и проживания журналисток.

По версии правоохранителей, обвиняемые действовали по заданию украинских спецслужб за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Всего по делу проходили восемь человек.

В июле этого года стало известно, что в деле о подготовке покушения на Симоньян и Собчак появились еще трое новых фигурантов. При этом все они – несовершеннолетние. Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий.

ФСБ опубликовала кадры задержания подозреваемых в подготовке убийств Симоньян и Собчак

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика