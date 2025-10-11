РИА Новости: статья о возбуждении вражды появилась в деле о покушении на Симоньян

Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Любимов

В деле обвиняемых в подготовке покушения на главреда телеканала RT Маргариту Симоньян появилась новая статья – о возбуждении ненависти или вражды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Обвинения по данной статье предъявили сразу нескольким фигурантам дела. Помимо этого, некоторых из них также обвинили в призывах к экстремистской деятельности, участии в террористической организации, хулиганстве и разбое.

ФСБ предотвратила убийства Симоньян и журналистки Ксении Собчак в 2023 году. Уточнялось, что члены неонацистской группировки проводили разведку по адресам работы и проживания журналисток.

По версии правоохранителей, обвиняемые действовали по заданию украинских спецслужб за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Всего по делу проходили восемь человек.

В июле этого года стало известно, что в деле о подготовке покушения на Симоньян и Собчак появились еще трое новых фигурантов. При этом все они – несовершеннолетние. Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий.