РИА Новости: статья о возбуждении вражды появилась в деле о покушении на Симоньян

11 октября, 07:58
Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Любимов
В деле обвиняемых в подготовке покушения на главреда телеканала RT Маргариту Симоньян появилась новая статья – о возбуждении ненависти или вражды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Обвинения по данной статье предъявили сразу нескольким фигурантам дела. Помимо этого, некоторых из них также обвинили в призывах к экстремистской деятельности, участии в террористической организации, хулиганстве и разбое.
ФСБ предотвратила убийства Симоньян и журналистки Ксении Собчак в 2023 году. Уточнялось, что члены неонацистской группировки проводили разведку по адресам работы и проживания журналисток.
По версии правоохранителей, обвиняемые действовали по заданию украинских спецслужб за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Всего по делу проходили восемь человек.
В июле этого года стало известно, что в деле о подготовке покушения на Симоньян и Собчак появились еще трое новых фигурантов. При этом все они – несовершеннолетние. Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий.
