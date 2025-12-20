Психолог Стригунова: желание успеть все к концу года приведет к депрессии

В конце года высок риск столкнуться с эмоциональным и физическим выгоранием, предупредили эксперты. Этому способствуют большие нагрузки на работе, дедлайны, предновогодняя суета, необходимость организовать праздник и купить подарки. Кто больше подвержен этому состоянию и как с ним справиться, читайте в материале Москвы 24.

"Немного замедлиться"

Предновогодний период зачастую ассоциируется не только с ожиданием волшебства и праздника, но и со стрессом. Суета, дедлайны на работе, выбор подарков, подготовка к корпоративу и новогодним елкам детей могут привести к эмоциональному выгоранию, рассказала Москве 24 семейный и детский психолог, писатель Радмила Стригунова.





Радмила Стригунова семейный и детский психолог, писатель Важно заставить себя остановиться или хотя бы немного замедлиться в этот период. Также важно правильно расставлять приоритеты. Все это поможет насладиться предпраздничным настроением и войти в Новый год с новыми силами.

"Отдельное влияние оказывает социальное давление в виде необходимости организации праздника, выбора подарков и участия в мероприятии. Все это создает нагрузку на психику", – указала психолог.

Подведение итогов года, особенно если человек не вполне доволен своими результатами за прошедшие 12 месяцев, может привести к разочарованию и неудовлетворенности. А это отразится на настроении и поспособствует еще большему выгоранию, отметила эксперт.

"Не стоит забывать о физиологических факторах, потому что и сокращение светового дня, и нехватка витаминов, а также общее снижение иммунитета тоже влияют на эмоциональное состояние", – добавила она.

По словам психолога, выгоранию часто подвержены те, кто в быстром темпе пытается завершить все задачи именно к концу года, ускоряя ритм жизни, а также перфекционисты. Они отличаются тем, что берут на себя большую ответственность и много задач, забывая о себе и своих потребностях. Зачастую именно они могут столкнуться с высокой тревожностью в конце года, указала специалист.

Игнорирование проблем, связанных с выгоранием и ухудшением общего физического состояния, способно привести к тревожности, бессоннице и раздражительности, указала эксперт. В долгосрочной перспективе возможно развитие депрессии, хронической усталости, снижение иммунитета, головные боли, проблемы с ЖКТ, снижение концентрации внимания, потеря интереса к привычным занятиям.

Способы борьбы с выгоранием

Чтобы справиться с усталостью в конце года, для начала нужно осознать саму проблему, посоветовала Стригунова. Затем важно отказаться от лишних дел и разрешить себе что-то не доделать или сделать неидеально, отметила специалист. Психолог также рекомендовала уделять себе минимум 20 минут в день, а также устроить разгрузочный выходной.

"Вместо того чтобы пытаться успеть купить подарки друзьям, родственникам, детям, возможно, лучше предложить обменяться какими-то символическими презентами. Позвольте себе провести один день в тишине и заняться любимым делом", – сказала Радмила.

Если усталость и тревожность в большей степени вызваны рабочими процессами, может идти речь о неудовлетворенности своей профессиональной деятельностью в целом, рассказала Москве 24 психолог Кира Макарова. Это тоже может быть серьезной причиной эмоционального выгорания.

"То, чем я занимаюсь, это мое?" – именно с этого вопроса эксперт посоветовала начинать разбираться с проблемой.



Кроме того, специалист посоветовала придерживаться определенных правил, чтобы сохранить эмоциональное равновесие в любое время года. Например, стоит соблюдать распорядок дня: работа не должна занимать больше установленных работодателем и закрепленных в договоре часов. Вне трудового времени нужно чаще бывать с семьей, друзьями, посвящать свободные часы себе или хобби, гулять, путешествовать. Не надо заниматься дома проверкой рабочей почты или отправлением деловых писем, посоветовала психолог.

Важно наладить питание: нельзя создавать эффект качелей и заедать стресс фастфудом и другой углеводной пищей. Ситуация в этом случае только ухудшится, потому что организм будет страдать еще и от недостатка питательных элементов, предостерегла Макарова.

Стоит также практиковать дыхательную технику: это позволит питать кору головного мозга наиболее интенсивно, чтобы решить проблему и быстрее выйти из стрессового состояния. Подойдет техника под счет: вдох на первые четыре счета, далее задерживаем дыхание еще на семь счетов и на восьмой делаем длинный выдох. Так можно сделать три раза подряд, заключила эксперт.