Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 декабря, 08:30

Общество
Главная / Истории /

Психолог Стригунова: желание успеть все к концу года приведет к депрессии

Предновогодний забег: как справиться с выгоранием в конце декабря

В конце года высок риск столкнуться с эмоциональным и физическим выгоранием, предупредили эксперты. Этому способствуют большие нагрузки на работе, дедлайны, предновогодняя суета, необходимость организовать праздник и купить подарки. Кто больше подвержен этому состоянию и как с ним справиться, читайте в материале Москвы 24.

"Немного замедлиться"

Фото: depositphotos/Gorodenkoff

Предновогодний период зачастую ассоциируется не только с ожиданием волшебства и праздника, но и со стрессом. Суета, дедлайны на работе, выбор подарков, подготовка к корпоративу и новогодним елкам детей могут привести к эмоциональному выгоранию, рассказала Москве 24 семейный и детский психолог, писатель Радмила Стригунова.

Важно заставить себя остановиться или хотя бы немного замедлиться в этот период. Также важно правильно расставлять приоритеты. Все это поможет насладиться предпраздничным настроением и войти в Новый год с новыми силами.
Радмила Стригунова
семейный и детский психолог, писатель

"Отдельное влияние оказывает социальное давление в виде необходимости организации праздника, выбора подарков и участия в мероприятии. Все это создает нагрузку на психику", – указала психолог.

Подведение итогов года, особенно если человек не вполне доволен своими результатами за прошедшие 12 месяцев, может привести к разочарованию и неудовлетворенности. А это отразится на настроении и поспособствует еще большему выгоранию, отметила эксперт.

"Не стоит забывать о физиологических факторах, потому что и сокращение светового дня, и нехватка витаминов, а также общее снижение иммунитета тоже влияют на эмоциональное состояние", – добавила она.

По словам психолога, выгоранию часто подвержены те, кто в быстром темпе пытается завершить все задачи именно к концу года, ускоряя ритм жизни, а также перфекционисты. Они отличаются тем, что берут на себя большую ответственность и много задач, забывая о себе и своих потребностях. Зачастую именно они могут столкнуться с высокой тревожностью в конце года, указала специалист.

Игнорирование проблем, связанных с выгоранием и ухудшением общего физического состояния, способно привести к тревожности, бессоннице и раздражительности, указала эксперт. В долгосрочной перспективе возможно развитие депрессии, хронической усталости, снижение иммунитета, головные боли, проблемы с ЖКТ, снижение концентрации внимания, потеря интереса к привычным занятиям.

Способы борьбы с выгоранием

Фото: depositphotos/CITAlliance

Чтобы справиться с усталостью в конце года, для начала нужно осознать саму проблему, посоветовала Стригунова. Затем важно отказаться от лишних дел и разрешить себе что-то не доделать или сделать неидеально, отметила специалист. Психолог также рекомендовала уделять себе минимум 20 минут в день, а также устроить разгрузочный выходной.

"Вместо того чтобы пытаться успеть купить подарки друзьям, родственникам, детям, возможно, лучше предложить обменяться какими-то символическими презентами. Позвольте себе провести один день в тишине и заняться любимым делом", – сказала Радмила.

Если усталость и тревожность в большей степени вызваны рабочими процессами, может идти речь о неудовлетворенности своей профессиональной деятельностью в целом, рассказала Москве 24 психолог Кира Макарова. Это тоже может быть серьезной причиной эмоционального выгорания.

"То, чем я занимаюсь, это мое?" – именно с этого вопроса эксперт посоветовала начинать разбираться с проблемой.

Кроме того, специалист посоветовала придерживаться определенных правил, чтобы сохранить эмоциональное равновесие в любое время года. Например, стоит соблюдать распорядок дня: работа не должна занимать больше установленных работодателем и закрепленных в договоре часов. Вне трудового времени нужно чаще бывать с семьей, друзьями, посвящать свободные часы себе или хобби, гулять, путешествовать. Не надо заниматься дома проверкой рабочей почты или отправлением деловых писем, посоветовала психолог.

Важно наладить питание: нельзя создавать эффект качелей и заедать стресс фастфудом и другой углеводной пищей. Ситуация в этом случае только ухудшится, потому что организм будет страдать еще и от недостатка питательных элементов, предостерегла Макарова.

Стоит также практиковать дыхательную технику: это позволит питать кору головного мозга наиболее интенсивно, чтобы решить проблему и быстрее выйти из стрессового состояния. Подойдет техника под счет: вдох на первые четыре счета, далее задерживаем дыхание еще на семь счетов и на восьмой делаем длинный выдох. Так можно сделать три раза подряд, заключила эксперт.

Читайте также


обществоистории

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика