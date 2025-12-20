Форма поиска по сайту

20 декабря, 05:21

Политика
Посол Мирошник: основное финансирование Украины идет из Германии

В МИД РФ назвали Германию основным источником финансирования Киева

Фото: depositphotos/mikdam

Основные суммы на поддержку Украины идут из Берлина при поддержке Брюсселя и Лондона. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, сообщает газета "Известия".

После провального саммита Евросоюза в Брюсселе, на котором европейские лидеры не смогли договориться о конфискации активов РФ для Киева, президент Украины Владимир Зеленский вновь начнет разъезжать по странам ЕС в поиске дальнейшей поддержки.

"Делать очередное турне – это в стиле Зеленского. Разговаривать он может с десятками лидеров, но основные суммы идут из Берлина при поддержке Брюсселя и Лондона, поэтому вряд ли он сможет найти альтернативу", – отметил Мирошник.

По итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе его участники не смогли прийти к окончательному соглашению об экспроприации замороженных российских активов для оказания помощи Киеву.

В связи с этим финансирование Украины в размере 90 миллиардов евро будет осуществляться из бюджета ЕС. Помимо этого, Евросоюз продлил на полгода все ранее введенные антироссийские санкции.

Европейские лидеры поручили Еврокомиссии продолжить разработку необходимых инструментов для экспроприации активов РФ. Также заявлялось, что ЕС оставляет за собой право использовать российские активы для финансирования займа для Украины.

Путин дал жесткую оценку попыткам ЕС конфисковать активы РФ

