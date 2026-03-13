Около 800 тысяч цветов украсят столичные парки в апреле и мае

Крокусы, гиацинты, тюльпаны и другие цветы распустятся в парках Москвы в апреле и мае. Всего ожидается цветение около 800 тысяч растений, сообщается в телеграм-канале столичного департамента культуры.

В музее-заповеднике "Коломенское" сначала зацветут крокусы, гусиный лук и пролески. После них настанет черед тюльпанов, гиацинтов, а также сирени, боярышника и спиреи. Всего специалисты высадили здесь более 300 тысяч растений. Клумбы после зимы очистят, разрыхлят почву и внесут удобрения, а кусты роз освободят от защитных материалов.

Музей-заповедник "Царицыно" порадует посетителей фиолетовыми крокусами, а на склоне Фигурного моста распустятся сибирские пролески и гиацинты. В мае здесь должны зацвести 140 тысяч тюльпанов и лесных первоцветов, включая подснежники.

Накануне майских праздников усадьба Воронцово традиционно украсится тюльпанами. Для этого агрономы высадили около 38 тысяч луковиц на площади, которая превышает 600 квадратных метров. Когда снег растает, цветам дадут азотную подкормку.

В Измайловском парке первыми зацветут крокусы, к которым вскоре присоединятся тюльпаны, нарциссы и декоративный лук. На цветники в апреле высадят гвоздику китайскую. В свою очередь, в теплицах парка "Сокольники" специалисты уже занимаются обрезкой, укоренением и подготовкой растений к пересадке.

Гуляющие по Терлецкому лесопарку смогут рассмотреть такие краснокнижные растения, как медуница неясная, печеночница благородная, хохлатка плотная и ветреница дубравная. В парке у прудов "Радуга" своего часа ждут более 44 тысяч луковичных, а на Аллее игр в усадьбе Кусково скоро появятся подснежники и нарциссы. В мае здесь распустятся тюльпаны, ирисы, декоративные луки и примулы.

В парке "Северное Тушино" взойдут шалфей, лаванда и гортензии. В Лианозовском парке и усадьбе Алтуфьево зацветут тюльпаны, ими можно будет насладиться у памятника лианозовцам и рядом с Алтуфьевским прудом.

Отмечается, что к весеннему цветению в парках агрономы начали готовиться с ноября 2025 года. Тогда специалисты высадили луковицы и укрыли их защитными материалами. Они помогают удерживать влагу на клумбах и предотвратить гибель растений во время холодов.

Ранее юрист Алла Георгиева предупредила, что за сбор краснокнижных первоцветов, например хохлаток и некоторых видов подснежников, можно получить штраф и даже лишиться свободы. Она отметила, что, прежде чем срывать какие-либо растения, важно проверять, не занесены ли они в Красную книгу РФ или конкретного региона.