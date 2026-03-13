13 марта, 16:29

Город

Около 800 тысяч цветов украсят столичные парки в апреле и мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Крокусы, гиацинты, тюльпаны и другие цветы распустятся в парках Москвы в апреле и мае. Всего ожидается цветение около 800 тысяч растений, сообщается в телеграм-канале столичного департамента культуры.

В музее-заповеднике "Коломенское" сначала зацветут крокусы, гусиный лук и пролески. После них настанет черед тюльпанов, гиацинтов, а также сирени, боярышника и спиреи. Всего специалисты высадили здесь более 300 тысяч растений. Клумбы после зимы очистят, разрыхлят почву и внесут удобрения, а кусты роз освободят от защитных материалов.

Музей-заповедник "Царицыно" порадует посетителей фиолетовыми крокусами, а на склоне Фигурного моста распустятся сибирские пролески и гиацинты. В мае здесь должны зацвести 140 тысяч тюльпанов и лесных первоцветов, включая подснежники.

Накануне майских праздников усадьба Воронцово традиционно украсится тюльпанами. Для этого агрономы высадили около 38 тысяч луковиц на площади, которая превышает 600 квадратных метров. Когда снег растает, цветам дадут азотную подкормку.

В Измайловском парке первыми зацветут крокусы, к которым вскоре присоединятся тюльпаны, нарциссы и декоративный лук. На цветники в апреле высадят гвоздику китайскую. В свою очередь, в теплицах парка "Сокольники" специалисты уже занимаются обрезкой, укоренением и подготовкой растений к пересадке.

Гуляющие по Терлецкому лесопарку смогут рассмотреть такие краснокнижные растения, как медуница неясная, печеночница благородная, хохлатка плотная и ветреница дубравная. В парке у прудов "Радуга" своего часа ждут более 44 тысяч луковичных, а на Аллее игр в усадьбе Кусково скоро появятся подснежники и нарциссы. В мае здесь распустятся тюльпаны, ирисы, декоративные луки и примулы.

В парке "Северное Тушино" взойдут шалфей, лаванда и гортензии. В Лианозовском парке и усадьбе Алтуфьево зацветут тюльпаны, ими можно будет насладиться у памятника лианозовцам и рядом с Алтуфьевским прудом.

Отмечается, что к весеннему цветению в парках агрономы начали готовиться с ноября 2025 года. Тогда специалисты высадили луковицы и укрыли их защитными материалами. Они помогают удерживать влагу на клумбах и предотвратить гибель растений во время холодов.

Ранее юрист Алла Георгиева предупредила, что за сбор краснокнижных первоцветов, например хохлаток и некоторых видов подснежников, можно получить штраф и даже лишиться свободы. Она отметила, что, прежде чем срывать какие-либо растения, важно проверять, не занесены ли они в Красную книгу РФ или конкретного региона.

Читайте также


город

Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

