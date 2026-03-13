Власти Владивостока не будут сносить памятник Солженицыну на набережной

Во Владивостоке не будут сносить памятник писателю Александру Солженицыну на набережной – его только переставят. Об этом RT заявили в мэрии города.

Ранее о демонтаже скульптуры писали несколько местных СМИ и пабликов.

"Решение о переносе принял Совет по культуре и искусству из-за того, что скульптура не подходит для этого места по тематике. Памятник теперь будет находиться в сквере Веры и Надежды", – указали в администрации Владивостока.

Памятник Солженицыну установили в 2015 году. С того момента ее несколько раз атаковали вандалы.

В декабре 2025 года в Москве около студии имени М. Горького появился памятник создателям фильма "Семнадцать мгновений весны". Автор композиции – скульптор Андрей Ковальчук. В ее центре находится писатель Юлиан Семенов, рядом стоит режиссер фильма Татьяна Лиознова и артист Вячеслав Тихонов, который исполнил роль Штирлица.