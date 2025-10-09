Автор скульптуры учительницы в Подмосковье заявил, что она получила положительные отклики

Фото: телеграм-канал "Моя Москва"

Скульптура учительницы в подмосковном Дзержинском получила преимущественно положительные отклики, заявил в беседе с ТАСС ее автор, заслуженный художник РФ Александр Рожников.

Ранее жители Дзержинского в соцсетях возмутились из-за подчеркнутых форм учительницы и якобы ее непристойного вида. Рожников ответил на критику в свой адрес и сравнил ее с травлей хулиганов.

"Когда в классе группа хулиганов начинает травить своего товарища отличника, ведь это не он виноват, что хулиганы – двоечники. Не все граждане – художники или просто обладают творческим мышлением, и в этом не художник виноват", – указал скульптор.

Рожников не согласится с тезисом о том, что скульптура выглядит непристойно. Он добавил, что учительница одета в блузку, закрытую на все пуговицы, с закрытыми локтями. При этом юбка будет находиться ниже колен, если представить, что скульптура встанет.

"Но граждане имеют право на свое личное мнение, которое может не совпадать с мнением большинства", – указал скульптор.

По его словам, претензии скорее надуманные, ведь каждый видит то, что волнует именно его. Рожников пояснил, что скульптурную композицию выполнили в реалистической манере в стилистике городской скульптуры, а букварь советского образца в руке учительницы символизирует преемственность российского учительства.

"Общим голосованием жители городского округа Люберцы придумали ей название "Здравствуй, школа". Работа очень добрая, светлая, выдержанная в лучших реалистических традициях", – резюмировал автор скульптуры.

Ранее необычный памятник лыжнику появился у лыжной базы в городе Кунгур Пермского края. Он вызвал у горожан неоднозначную реакцию. Многие стали сравнивать лыжника со скандальной "Аленкой" из Нововоронежа, вид которой также вызывал споры. Автор скульптуры лыжника, кузнец Антон Киряков заявлял, что такие сравнения не обижают его, так как подобными обсуждениями обычно занимаются бездельники, тунеядцы и неудачники.

