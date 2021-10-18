В администрации Павлова оправдались за памятник молодоженам

Фото: vk.com/pavlovo4u: Александр Тягин
Начальник управления ЖКХ и инфраструктуры администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области Андрей Ермолаев в беседе с Москвой 24 рассказал, что скульптурная композиция молодоженов создавалась по традиционной технологии.
Ранее фото скульптуры, которую поставили у городского ЗАГСа, появились в одной из павловских групп в соцсети "ВКонтакте". В обсуждении жители называют фигуры "уродцами" и сравнивают их с памятником воронежской Аленке. Вместе с тем руководитель главного управления ЗАГСа региона Ольга Краснова рассказала, что памятник удивил и ее саму.
Фигуры поставили в августе, когда администрация района проводила благоустройство набережной, уточнила она. Краснова заявила, что с ЗАГСом никто не согласовывал ни проект памятника, ни проект благоустройства. Она добавила, что работу приняла администрация.
По словам представителя администрации, никаких жалоб от местных жителей на скульптуру не поступало. Сам Ермолаев не понимает, почему о памятнике вдруг заговорили в соцсетях.
"Малая архитектурная форма была установлена еще летом. Никаких нареканий не было ни от жителей, ни от гостей города, ни от пар, которые фотографировались на фоне этой танцующей пары", – подчеркнул он.
При этом комиссии, которая утверждала проект скульптурной композиции, не было, уточнил Ермолаев.
С местными жителями вопрос установки памятника не обсуждался, добавил представитель администрации.
"Во-первых, это не регламентировано никакими нормативными актами. Брусчатку же не согласовываешь с жителями. По крайней мере, в этом сквере, где проводилось благоустройство, в том числе и площадка под эту пару танцующую, она была согласована (властями. – Прим. ред.)", – заключил Ермолаев.
Ранее в Российском аукционном доме (РАД) сообщили, что скандально известную скульптуру Аленки, которая была установлена в Нововоронеже, продали на аукционе за 2,6 миллиона рублей.
Памятник открыли 18 декабря 2020 года по случаю 250-летия села Новая Аленовка. Местные жители назвали его чертовщиной, ущербным подобием и призвали властей не позорить город этим уродством. Спустя несколько дней памятник демонтировали.
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