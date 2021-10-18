В администрации Павлова оправдались за памятник молодоженам

Фото: vk.com/pavlovo4u: Александр Тягин

Начальник управления ЖКХ и инфраструктуры администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области Андрей Ермолаев в беседе с Москвой 24 рассказал, что скульптурная композиция молодоженов создавалась по традиционной технологии.

Ранее фото скульптуры, которую поставили у городского ЗАГСа, появились в одной из павловских групп в соцсети "ВКонтакте". В обсуждении жители называют фигуры "уродцами" и сравнивают их с памятником воронежской Аленке. Вместе с тем руководитель главного управления ЗАГСа региона Ольга Краснова рассказала, что памятник удивил и ее саму.

Фигуры поставили в августе, когда администрация района проводила благоустройство набережной, уточнила она. Краснова заявила, что с ЗАГСом никто не согласовывал ни проект памятника, ни проект благоустройства. Она добавила, что работу приняла администрация.





Андрей Ермолаев начальник управления ЖКХ и инфраструктуры администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области Эта пара создавалась по традиционной технологии – с помощью молотка и наковальни. Выполнение этими инструментами ювелирной работы не предполагается.

По словам представителя администрации, никаких жалоб от местных жителей на скульптуру не поступало. Сам Ермолаев не понимает, почему о памятнике вдруг заговорили в соцсетях.

"Малая архитектурная форма была установлена еще летом. Никаких нареканий не было ни от жителей, ни от гостей города, ни от пар, которые фотографировались на фоне этой танцующей пары", – подчеркнул он.

При этом комиссии, которая утверждала проект скульптурной композиции, не было, уточнил Ермолаев.





Андрей Ермолаев начальник управления ЖКХ и инфраструктуры администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области Комиссии как таковой не было. Был эскиз, который был изготовлен и согласован на уровне администрации. И местными мастерами была изготовлена танцующая пара.

С местными жителями вопрос установки памятника не обсуждался, добавил представитель администрации.

"Во-первых, это не регламентировано никакими нормативными актами. Брусчатку же не согласовываешь с жителями. По крайней мере, в этом сквере, где проводилось благоустройство, в том числе и площадка под эту пару танцующую, она была согласована (властями. – Прим. ред.)", – заключил Ермолаев.

Ранее в Российском аукционном доме (РАД) сообщили, что скандально известную скульптуру Аленки, которая была установлена в Нововоронеже, продали на аукционе за 2,6 миллиона рублей.

Памятник открыли 18 декабря 2020 года по случаю 250-летия села Новая Аленовка. Местные жители назвали его чертовщиной, ущербным подобием и призвали властей не позорить город этим уродством. Спустя несколько дней памятник демонтировали.