Фото: РИА Новости/Михаил Бормотов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что мог бы полюбить девушку с внешностью скульптуры Аленки из Нововоронежа.

В своем аккаунте в Twitter он выразил недоумение в связи с тем, что ее считают страшной. Жириновский оценил внешность скульптуры как нормальную.

"Я такую девушку вполне мог бы полюбить", – написал лидер ЛДПР.

Ранее сообщалось, что монумент, установленный к 250-летию нововоронежского села Новая Аленовка, раскритиковали местные жители и пользователи социальных сетей. Позже замглавы администрации Нововоронежа Светлана Тулинова рассказала, что демонтированный памятник будет находиться на складе.