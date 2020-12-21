Автор памятника Есенину заступился за демонтированную Аленку из Нововоронежа

Фото: vk.com/novovoronezh_online

Член Международного союза художников при ЮНЕСКО, скульптор Григорий Потоцкий в разговоре с Москвой 24 прокомментировал скандал вокруг памятника Аленке в Нововоронеже.

Ранее сообщалось, что монумент, установленный к 250-летию нововоронежского села Новая Аленовка, раскритиковали местные жители и пользователи социальных сетей. Позже замглавы администрации Нововоронежа Светлана Тулинова рассказала, что демонтированный памятник будет находиться на складе.

"На любую вещь затрачены какие-то деньги, она чего-то стоит. Если не нравится, просто перенесите ее в другое место. Но необязательно уничтожать. Мне масса памятников не нравится, они очень глупые. Но это история, и к ней надо относиться бережно. Где-то наивно, где-то смешно, с уважением, как к части нашей истории", – заявил Потоцкий.





Григорий Потоцкий скульптор Что касается Аленушки, там, конечно, перебор со вкусом. Работа во всех отношениях странная и забавная. Лучше, когда люди хоть что-то сделают, чем ничего. Лучше, когда они создают, придумывают. Относитесь к художнику с уважением, он так сделал, он так понимает эту тему. Должна быть абсолютная толерантность.

С критикой своих работ сталкивался и сам Потоцкий. Широкий резонанс вызвал его памятник Сергею Есенину, открытый этой осенью в Москве. Скульптор дал совет автору памятника Аленке, как справиться с подобным давлением.

"Он должен радоваться, а не обижаться. Что узнали о нем, что о нем говорят, что его работа вдруг кому-то стала неравнодушна. Когда люди говорят об искусстве, прекрасно, когда они спорят, высказываются, что их волнует", – считает Потоцкий.





Григорий Потоцкий скульптор Вот почему возникла такая Аленушка? Потому что людей не учат высокому вкусу. А кто у нас учит понимать искусство? У нас же в этом плане слабо очень все поставлено. Мы до сих пор не оторвались от сапог, винтовок, шапок-ушанок. Мы еще в каменном веке, поэтому такая скульптура и возникла. Это "отрыжка" времени. А художник попытался, ну случилось такое, но он старается и не виноват, что не получилось. Слава богу, что человек творит.

Потоцкий подчеркнул, что автор волей-неволей через памятник рассказал "правду о том времени", и назвал его "ностальгией по советской Аленушке".

"Это было море безвкусицы, про красоту не так говорили. Вряд ли это была эстетика, вспомните, во что одевались люди. Разве они знали, что такое мода? Он это изобразил в этой работе. И если он сделал это специально, то художнику честь и хвала. В Аленушке вольно или невольно, но он передал ту эпоху. Нравится или нет, но она была безвкусной", – считает собеседник Москвы 24.

Потоцкий напомнил, что когда-то "самым безобразным сооружением в Париже" называли Эйфелеву башню, которая со временем стала одной из главных достопримечательностей планеты. Поэтому, по его словам, любому произведению нужно давать время на осознание.

