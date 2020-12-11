Мемориальную доску Герою Советского Союза Виктору Юдину установили в Конькове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Мемориальную доску установили Герою Советского Союза Виктору Юдину на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия (Мосгорнаследие).
Памятная табличка расположена на доме, где жил на протяжении 15 лет Юдин, по адресу улица Островитянова, дом 39. Авторами бронзовой мемориальной доски являются заслуженный художник России Игорь Бурганов и архитектор Юрий Менчиц.
"Сегодня увековечена память Виктора Юдина. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, проявленные мужество и героизм в 22 года указом президиума Верховного Совета СССР ему присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда", – заявил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Он подчеркнул, что еще четыре мемориальные доски Героям Советского Союза планируют установить в столице в следующем году ко Дню защитника Отечества. Эта совместная с Клубом Героев программа ежегодно поддерживается правительством Москвы.
Ранее в Москве установили мемориальную доску Юрию Лужкову. Табличка с портретом Лужкова в кепке выполнена в темно-коричневом цвете. Рядом с портретом изображена карта Москвы, а в правом нижнем углу нанесено изображение пчелы. Авторами мемориальной доски стали член-корреспондент Российской академии художеств Игорь Бурганов и заслуженный архитектор России Игорь Воскресенский.
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