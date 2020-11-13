Мемориальную доску Владимиру Этушу открыли в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Мемориальную доску народному артисту СССР Владимиру Этушу открыли на фасаде дома 2/9 в Гранатном переулке в Москве, где артист прожил более 40 лет, сообщает РИА Новости.
На открытии присутствовали друзья, коллеги и родные артиста. Состоялось оно в день рождения театра Вахтангова, где служил артист. По словам его вдовы Елены Этуш, это очень важно.
"Я очень благодарна всем, кто прошел со мной этот длинный и довольно нелегкий путь, но, безусловно, особенно я должна отметить автора этой замечательной работы – молодого и талантливого скульптора Филиппа Трушина", – сказала она.
9 сентября на Новодевичьем кладбище открыли памятник народному артисту СССР. Идея оформления памятника принадлежит художнику Максиму Обрезкову.
Владимира Этуша не стало 9 марта. По словам его дочери, у артиста были проблемы с сердцем. Незадолго до смерти его доставили в реанимационное отделение одной из московских больниц.
Этуш родился в 1922 году. В 1939 году он поступил в Театральное училище имени Щукина. Сыграл более ста ролей в театре и кино. Одна из его самых известных ролей – заведующий райкомхозом Саахов в "Кавказской пленнице". В числе его работ – "Овод", "12 стульев", "Дело давно минувших дней", "Приключения Буратино", "Иван Васильевич меняет профессию". В 1984 году актер получил звание народного артиста СССР.
"Тайны кино": Владимир Этуш
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