Памятник Владимиру Этушу открыли на Новодевичьем кладбище

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На Новодевичьем кладбище открыли памятник народному артисту СССР Владимиру Этушу.

"Памятник выполнен в соответствии с пожеланиями самого Владимира Абрамовича, которые он сделал еще при жизни, и установлен на личные средства семьи", – рассказал РИА Новости директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

Идея оформления памятника принадлежит художнику Максиму Обрезкову.

В Москве простились с Владимиром Этушем

Владимира Этуша не стало 9 марта. По словам его дочери, у артиста были проблемы с сердцем. Незадолго до смерти его доставили в реанимационное отделение одной из московских больниц.

Этуш родился в 1922 году. В 1939 году он поступил в Театральное училище имени Щукина. Сыграл более ста ролей в театре и кино. Одна из его самых известных ролей – заведующий райкомхозом Саахов в "Кавказской пленнице". В числе его работ – "Овод", "12 стульев", "Дело давно минувших дней", "Приключения Буратино", "Иван Васильевич меняет профессию". В 1984 году актер получил звание народного артиста СССР.

Ранее сообщалось, что на доме Владимира Этуша в Москве может появиться мемориальная табличка – с такой инициативой выступили столичные власти. Мосгордума готова их поддержать.

