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Общество

9 марта, 20:24

Главные роли Владимира Этуша

утраты культура weekend

9 марта умер Владимир Этуш. Ему было 96 лет. В его послужном списке – около 40 киноролей, более 60 театральных. Актер много лет служил в театре имени Вахтангова, в последние годы руководил театральным институтом имени Щукина.

Вспоминаем самые известные роли.

Антон Семенович Шпак ("Иван Васильевич меняет профессию")

В комедии Леонида Гайдая Этуш сыграл второстепенную роль стоматолога Шпака, но первоклассно: его реплики помнят наизусть, а сам Шпак стал экранным олицетворением надоедливого соседа, которого обокрали. Уже несколько десятилетий фразочки Шпака цитируются разными поколениями: "Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три…", и вроде бы ничего такого в них нет, но все равно звучит комично.

И если Шпак восклицал: "Все, что нажито непосильным трудом – все погибло!", то у Этуша в точности наоборот: весь труд его жизни хранится в Золотом фонде российского кинематографа.

Видео: YouTube/TheMoviequotes

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Товарищ Саахов ("Кавказская пленница")

Заведующий Райкомхозом товарищ Саахов – еще один саркастичный персонаж Этуша в комедии Гайдая. Именно для Саахова украдут Нину и именно он будет утверждать, что у советской молодежи "удивительно несерьезное отношение к браку". За эту роль Этуша полюбили на Кавказе, да и не только там. Слишком уж смешно и реалистично актер сыграл большого начальника, который "заказывает" себе жену "с мешком на голове" за 20 баранов, финский холодильник и путевку "в Сибирь" в придачу.

Видео: YouTube/Mihail Ulianov

Андрей Брунс ("12 стульев")

В экранизации романа Ильфа и Петрова Этуш сыграл опять же второстепенную роль (впрочем, как и всегда) – инженера-весельчака Андрея Брунса, который владел гарнитуром генеральши Поповой, то есть одним из заветных стульев, за которым гонялись Остап Бендер и Киса Воробьянинов. Брунс запомнился крылатой фразочкой: "Мусик, ну готов гусик?".

Видео: YouTube/Сергей ВасильевичЪ

Карабас-Барабас ("Приключения Буратино")

Здесь Этуш – в амплуа злодея, Карабаса-Барабаса в музыкальном телефильме "Приключения Буратино". Главный отрицательный герой получился совсем не страшным: его не боялись. Зато Карабас-Барабас Этуша запомнился всем длинной рыжей бородой и песенками, особенно первой, на которую "купился" Буратино.

Видео: YouTube/Кир Стомп

Снаут ("Солярис")

Драматические роли у Владимира Этуша тоже были, самая главная – в телеспектакле Андрея Тарковского "Солярис". Он сыграл Снаута – одного из трех ученых, которые изучали планету Солярис. Одна из самых сильных ролей актера (это точно!). Здесь на первый план вышли не отдельные реплики, но игра: ему удалось передать психологическое напряжение и подавленность. Некоторые даже утверждали, что Этуш сыграл ярче и лучше всех.

Видео: YouTube/Ivan Ozarov

Владимир Этуш родился в Москве в 1922 году. Сразу после начала Великой Отечественной войны записался добровольцем на фронт, попал в школу военных переводчиков в Ставрополе и в стрелковый полк. В 1943-м актер был раненен в Запорожской области Украинской ССР и в 1944-м вернулся на четвертый курс театрального училища имени Щукина. После окончания училища, в 1945 году его приняли в труппу Театра имени Вахтангова.

В 1976 году Владимиру Этушу присвоили звание профессора. В 1987-2003 годах он был ректором института имени Щукина, с 2003-го стал его художественным руководителем.

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