Прощание с Этушем пройдет 12 марта

Фото: ТАСС/Мудрац Александра

Прощание с Владимиром Этушем состоится в Театре имени Евгения Вахтангова 12 марта в 10:00, сообщается на сайте театра.

Актер театра и кино, народный артист СССР, педагог Владимир Этуш умер 9 марта в больнице на 97-м году жизни. Его похоронят в семейном склепе на Новодевичьем кладбище.

Владимир Этуш родился в 1922 году в Москве. Сразу после начала Великой Отечественной войны он записался добровольцем на фронт, попал в школу военных переводчиков в Ставрополе и в стрелковый полк. На войне Этуш получил тяжелое ранение. В 1944 году он вернулся на четвертый курс театрального училища имени Щукина. В 1945 году по окончании училища его приняли в труппу Театра имени Вахтангова.

Он известен по ролям во множестве культовых фильмов. Зрители помнят его как Сеида-Али в фильме "Адмирал Ушаков", Саахова в "Кавказской пленнице", инженера Брунса в "Двенадцати стульях", Шпака в "Иван Васильевич меняет профессию", Карабаса Барабаса из "Приключений Буратино".

В 1987–2003 годах Этуш был ректором института имени Щукина, с 2003 года стал его художественным руководителем. В июне прошлого года Владимир Путин вручил ему орден "За заслуги перед Отечеством".