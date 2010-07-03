Стали известны места похорон и прощания с Этушем

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Стали известны места прощания и похорон Владимира Этуша, который умер днем 9 марта. В качестве места церемонии прощания был выбран Театр имени Вахтангова, в котором он служил долгие годы. Об этом сообщило Агентство "Москва".

Похоронят артиста и педагога в семейном склепе на Новодевичьем кладбище, передает ТАСС со ссылкой на директора театра Вахтангова Кирилла Крока. Точная дата и время прощания станут известны чуть позже.

Актер театра и кино, народный артист СССР, педагог Владимир Этуш умер в субботу. Ему было 96 лет. Накануне его госпитализировали. Смерть артиста наступила 9 марта в 12:30 в больнице.

В июне прошлого года Владимир Путин вручил Этушу государственную награду. Артист стал кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Владимир Этуш родился в 1922 году в Москве. Сразу после начала Великой Отечественной войны он записался добровольцем на фронт, попал в школу военных переводчиков в Ставрополе и в стрелковый полк. В 1943 году актер получил тяжелое ранение в Запорожской области Украинской ССР и в 1944 году вернулся на четвертый курс театрального училища имени Щукина. В 1945 году после окончания училища его приняли в труппу Театра имени Вахтангова.

Этуш прославился не только благодаря своей службе в театре, но и ролям во множестве культовых фильмов. Зрители помнят его как Сеида-Али в фильме "Адмирал Ушаков", Саахова в "Кавказской пленнице", инженера Брунса в "Двенадцати стульях", Шпака в "Иван Васильевич меняет профессию", Карабаса Барабаса из "Приключений Буратино".

В 1976 году Этушу присвоили звание профессора. В 1987–2003 годах он был ректором института имени Щукина, с 2003 года стал его художественным руководителем.