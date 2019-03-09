Скончался Владимир Этуш

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

На 97-м году жизни умер известный актер театра и кино, народный артист СССР Владимир Этуш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

"Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу", – сказал он.



Причины смерти актера пока неизвестны. Прощание с ним состоится в Театре имени Вахтангова. Похоронят артиста в семейном склепе на Новодевичьем кладбище.

В ноябре прошлого года спектакль "Бенефис" с Этушем был заменен в театре имени Вахтангова другой постановкой из-за болезни артиста. 96-летний актер почувствовал себя плохо перед выездом на спектакль.

В июне 2018 года Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды. Полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" стал Владимир Этуш.



Владимир Этуш родился в 1922 году в Москве. Он прошел войну, сразу после начала Великой Отечественной записался добровольцем на фронт. Этуш попал в школу военных переводчиков в Ставрополе, а потом в стрелковый полк. В 1943 году получил тяжелое ранение в Запорожской области Украинской ССР.

В 1944 году он вернулся на четвертый курс театрального училища имени Щукина, где он проходил учебу еще до войны. После этого Этуш был зачислен в труппу Театра имени Вахтангова. В 1945 году после окончания Щукинского театрального училища его приняли в труппу Театра имени Вахтангова.

Этуш прославился также благодаря своим ролям во множестве культовых фильмов. Зрители многих поколений помнят Этуша в том числе как Сеида-Али в фильме "Адмирал Ушаков", Саахова в "Кавказской пленнице", инженера Брунса в "Двенадцати стульях", Шпака в "Иван Васильевич меняет профессию", Карабаса Барабаса из "Приключений Буратино".

Также артист занимался преподаванием. В 1976 году ему присвоили звание профессора. В 1987–2003 годах Владимир Этуш был ректором института имени Щукина, с 2003 года стал его художественным руководителем.