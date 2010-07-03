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14:31

В Мосгордуме готовы поддержать установку памятника Этушу

культура утраты

14:31

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В Мосгордуме готовы рассмотреть заявку о памятном знаке народному артисту СССР Владимиру Этушу, рассказал председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Вне всякого сомнения, и на доме его появится памятная табличка и, я думаю, что какой-то памятный знак должен быть либо у Театра имени Вахтангова, либо у театрального училища", – цитирует его Агентство "Москва".

Герасимов добавил, что смерть Этуша стала для него личной трагедией. Он подчеркнул, что скончался "дорогой и любимый учитель, выдающийся актер, педагог, выдающийся человек". Его ученики никогда не забудут то, что получили от общения с артистом.

Герасимов отметил, что для него Этуш также гражданин с большой буквы, который в молодости защищал в Москву, решив не уезжать в эвакуацию с театром. "Мы будем помнить его всегда", – заключил Герасимов.

Актер театра и кино, народный артист СССР, педагог Владимир Этуш умер в субботу на 97-м году жизни. Накануне его госпитализировали. Смерть артиста наступила 9 марта в 12:30 в больнице.

Местом церемонии прощания был выбран Театр имени Вахтангова. Похоронят артиста и педагога в семейном склепе на Новодевичьем кладбище.

культура утраты

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