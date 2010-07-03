В Мосгордуме готовы поддержать установку памятника Этушу

В Мосгордуме готовы рассмотреть заявку о памятном знаке народному артисту СССР Владимиру Этушу, рассказал председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
"Вне всякого сомнения, и на доме его появится памятная табличка и, я думаю, что какой-то памятный знак должен быть либо у Театра имени Вахтангова, либо у театрального училища", – цитирует его Агентство "Москва".
Герасимов добавил, что смерть Этуша стала для него личной трагедией. Он подчеркнул, что скончался "дорогой и любимый учитель, выдающийся актер, педагог, выдающийся человек". Его ученики никогда не забудут то, что получили от общения с артистом.
Герасимов отметил, что для него Этуш также гражданин с большой буквы, который в молодости защищал в Москву, решив не уезжать в эвакуацию с театром. "Мы будем помнить его всегда", – заключил Герасимов.
Актер театра и кино, народный артист СССР, педагог Владимир Этуш умер в субботу на 97-м году жизни. Накануне его госпитализировали. Смерть артиста наступила 9 марта в 12:30 в больнице.
Местом церемонии прощания был выбран Театр имени Вахтангова. Похоронят артиста и педагога в семейном склепе на Новодевичьем кладбище.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.