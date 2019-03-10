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10 марта 2019, 08:15

Общество

На доме Этуша могут установить мемориальную табличку

На доме Этуша могут установить мемориальную табличку

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На доме Владимира Этуша в Москве может появиться мемориальная табличка. С инициативой выступили столичные власти. Мосгордума готова их поддержать. Осталось дождаться официального к ним обращения. Об этом рассказал глава комиссии по культуре Евгений Герасимов.

Народный артист СССР, российский актер театра и кино Владимир Этуш скончался накануне на 97-м году жизни в больнице в Москве. Его дочь призналась, что у отца были проблемы с сердцем. Прощание с ним состоится 12 марта в театре имени Вахтангова. Похоронят Этуша на Новодевичьем кладбище в семейном склепе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео утраты культура Алина Гилева
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