Памятник основоположникам самбо открыли в "Лужниках"

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В пятницу, 18 декабря, в парке спорткомплекса "Лужники" открыли памятник основоположникам самбо, скульптурная композиция посвящена Виктору Спиридонову, Василию Ощепкову и Анатолию Харлампиеву, сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

Как уточняется, скульптурную композицию установили на Аллее Славы.

"Именно благодаря им в 1938 году в СССР появился новый вид спорта, основанный на приемах японских джиу-джитсу и дзюдо, а также многих других видов боевых искусств", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что монумент из бронзы и гранита создал коллектив скульпторов под руководством народного художника России Салавата Щербакова.

"Здесь будут проходить торжественные награждения спортсменов, праздники самбо и другие мероприятия", – приводятся в сообщении пресс-службы слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Ранее сообщалось, что на территории "Лужников" появится Дворец единоборств. Здание планируют возвести неподалеку от футбольных полей в северной части комплекса. Площадь объекта – 10–15 тысяч квадратных метров. Отмечалось, что на первом этаже разместятся тренажерные залы, два круглогодичных бассейна. Второй уровень предназначен для тренировочных залов для борцов. На третьем этаже организуют зоны для проведения соревнований с трибунами. На фасаде дворца установят большой медиаэкран.

