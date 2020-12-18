Памятник основоположникам самбо открыли в "Лужниках"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
В пятницу, 18 декабря, в парке спорткомплекса "Лужники" открыли памятник основоположникам самбо, скульптурная композиция посвящена Виктору Спиридонову, Василию Ощепкову и Анатолию Харлампиеву, сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия.
Как уточняется, скульптурную композицию установили на Аллее Славы.
"Именно благодаря им в 1938 году в СССР появился новый вид спорта, основанный на приемах японских джиу-джитсу и дзюдо, а также многих других видов боевых искусств", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что монумент из бронзы и гранита создал коллектив скульпторов под руководством народного художника России Салавата Щербакова.
"Здесь будут проходить торжественные награждения спортсменов, праздники самбо и другие мероприятия", – приводятся в сообщении пресс-службы слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.
Ранее сообщалось, что на территории "Лужников" появится Дворец единоборств. Здание планируют возвести неподалеку от футбольных полей в северной части комплекса. Площадь объекта – 10–15 тысяч квадратных метров. Отмечалось, что на первом этаже разместятся тренажерные залы, два круглогодичных бассейна. Второй уровень предназначен для тренировочных залов для борцов. На третьем этаже организуют зоны для проведения соревнований с трибунами. На фасаде дворца установят большой медиаэкран.
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