Памятник Есенину, возмутивший москвичей, могут убрать после 1 ноября

Памятник Сергею Есенину, который возмутил москвичей, могут убрать после 1 ноября
Памятник поэту Сергею Есенину, появившийся во дворе музея имени творца, могут убрать после 1 ноября. Об этом рассказал директор культурного учреждения Светлана Шетракова.
Она уточнила, что договор с автором о размещении действует до ноября. Его не будут продлевать, если москвичи будут против, пояснила Шетракова.
Столичные жители выразили негативную реакцию в отношении работы. В соцсетях скульптуру называли жуткой и бездарной, а также сравнивали с крабом и кентавром.
Автор скульптуры Григорий Потоцкий рассказал, что таким образом изобразил момент трагической гибели поэта. На это указывает то, что руки заломлены вниз, а крылья сломаны.
"Я не верю в то, что он пьяница, в его сусальность, в березки. И, конечно, пеленой окутана его гибель, его смерть. Как только у меня сложился словесный образ, я тут же вылепил эту работу", – сообщил Потоцкий.
Ранее скульптуру оценил автор монумента Михаилу Калашникову Салават Щербаков. Он отметил, что памятник важно разделять и что автор имеет право на свое творческое видение. Негативные отзывы о ней Щербаков назвал частью неизбежно возникающей полемики.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: