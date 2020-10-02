Памятник Есенину, возмутивший москвичей, могут убрать после 1 ноября

Памятник Сергею Есенину, который возмутил москвичей, могут убрать после 1 ноября

Памятник поэту Сергею Есенину, появившийся во дворе музея имени творца, могут убрать после 1 ноября. Об этом рассказал директор культурного учреждения Светлана Шетракова.

Она уточнила, что договор с автором о размещении действует до ноября. Его не будут продлевать, если москвичи будут против, пояснила Шетракова.

Столичные жители выразили негативную реакцию в отношении работы. В соцсетях скульптуру называли жуткой и бездарной, а также сравнивали с крабом и кентавром.

Автор скульптуры Григорий Потоцкий рассказал, что таким образом изобразил момент трагической гибели поэта. На это указывает то, что руки заломлены вниз, а крылья сломаны.

"Я не верю в то, что он пьяница, в его сусальность, в березки. И, конечно, пеленой окутана его гибель, его смерть. Как только у меня сложился словесный образ, я тут же вылепил эту работу", – сообщил Потоцкий.

Ранее скульптуру оценил автор монумента Михаилу Калашникову Салават Щербаков. Он отметил, что памятник важно разделять и что автор имеет право на свое творческое видение. Негативные отзывы о ней Щербаков назвал частью неизбежно возникающей полемики.