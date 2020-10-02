На ВДНХ отпразднуют 125 лет со дня рождения Сергея Есенина

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Тематический концерт "Есенин.Live" в честь 125-летия со дня рождения Сергея Есенина состоится 3 октября на ВДНХ, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что мероприятия будут проходить без гостей в формате онлайн для профилактики распространения коронавируса.
"В 15:00 из павильона "Книги" начнется прямая трансляция концерта, который можно посмотреть на официальной странице ВДНХ в Facebook. На 18:00 запланировано включение из центра славянской письменности "Слово", где пройдет творческий вечер. Его покажут в группе выставки в соцсети "Одноклассники", – рассказали в пресс-службе выставки.
Во время концерта пользователи познакомятся с лауреатом международных вокальных и чтецких конкурсов актером театра и кино Денисом Сорокотягиным. Он исполнит отрывки из поэмы "Анна Снегина", а также романсы и стихи Есенина.
Также произведения поэта прочтут участники творческого коллектива Dead Poets Band. После прямого эфира запись творческого вечера будет доступна в разделе "Онлайн.ВДНХ" на сайте выставки.
Ранее в Москве высмеяли новый памятник Есенину. Его иронично назвали "Пьяный ангел". Скульптуру установили на территории музея поэта в Большом Строченовском переулке. Создал ее известный скульптор Григорий Потоцкий.
Автор нового памятника Есенину в Москве рассказал о скульптуре
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