В центре Москвы предложили установить памятник беременной женщине

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Активисты предложили установить в центре Москвы памятник беременной женщине, сообщает News.ru.
В обращении руководителя благотворительного проекта "Спаси жизнь" Екатерины Марковой говорится, что в России падает рождаемость, и одна из причин тому – деградация института семьи.
Активисты напомнили, что в обществе активно распространяются модели поведения, подразумевающие отказ от деторождения. В странах Европы это привело к демографическому кризу. Они предлагают вести активную работу с общественным мнением, и памятник беременной женщине, по их мнению, может стать одним из шагов в этом направлении.
"Считаем, что такой памятник заслуживает места в центре Москвы, которое имеет высокий трафик москвичей и туристов", – обратились активисты к мэру.
Для реализации проекта они предлагают создать рабочую группу, в которую войдут профильные структуры правительства Москвы и некоммерческие организации.
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова ранее рассказала, что за год порядка 23,5 тысячи женщин с детьми получили помощь по программе "Мама работает". Еще 19 тысяч москвичей приняли участие в программе "Прокачай карьеру", более 18 тысяч горожан старшего возраста подключились к программе "5.0".
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