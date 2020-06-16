Более 90 тыс москвичей воспользовалось услугами центра "Моя карьера"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В июне центру занятости "Моя карьера" исполняется один год. За это время его услугами воспользовалось свыше 90 тысяч москвичей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра Анастасия Ракова рассказала, что за год порядка 23,5 тысячи женщин с детьми получили помощь по программе "Мама работает". Еще 19 тысяч москвичей приняли участие в программе "Прокачай карьеру", более 18 тысяч горожан старшего возраста подключились к программе 5.0.
Помимо этого, около девяти тысяч человек присоединились к программе пилотного проекта по повышению уровня доходов малоимущих семей с детьми. Более 5,5 тысячи человек с инвалидностью смогли воспользоваться услугами программы "Доступная работа". И еще 15 тысяч горожан обратились в центр за сопровождаемым трудоустройством.
"Центр "Моя карьера" создавался как ответ на необходимость поменять существующую систему трудоустройства в рамках реформирования всей службы занятости Москвы. Фактически центр стал площадкой комфортного встраивания в современный рынок труда граждан со специальными потребностями. Это представители старшего возраста, молодежь, женщины с детьми, малообеспеченные семьи и люди с инвалидностью", – рассказала Ракова.
Центр "Моя карьера" помогает горожанам найти подходящую работу, в том числе совместно со специалистами соискатели составляют резюме, проходят профтестирование и индивидуальный подбор подходящих вакансий для адаптации на новом месте.
Ракова подчеркнула, что центр первоначально создавался как ответ на необходимость горожан в трудоустройстве. Сейчас, по ее словам, он фактически стал "площадкой комфортного встраивания в современный рынок труда граждан со специальными потребностями". Она пояснила, что речь идет о молодом поколении, женщинах с детьми, малообеспеченных гражданах и людях с инвалидностью.
Сотрудники центра стараются индивидуально подходить к каждому человеку, опираясь на их карьерные предпочтения. Они помогают им усовершенствовать свои навыки до требований работодателя. В центре также можно пройти специальные тренинги, на которых специалисты помогают справиться с внутренними барьерами и повышают мотивацию. Также востребованы занятия по работе с эмоциями и курсы цифровой грамотности.
"Несмотря на введенные в марте ограничительные меры в городе, мы продолжали оказывать услуги москвичам в дистанционном формате. Во время пандемии помощью центра в режиме онлайн воспользовались 17 тысяч человек. Всего москвичам в удаленном режиме доступны более 100 популярных тренингов, которые помогают людям находить пути решения трудных ситуаций", – заключила Ракова.
Для записи на прием к специалисту центра достаточно посетить его портал. Там выкладывают в том числе расписание вебинаров и других онлайн-мероприятий. Все занятия бесплатные.
"Это наш город": услугами центров "Моя карьера" воспользовались более 13 тысяч мам
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