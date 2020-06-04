Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Волонтеры центра "Моя карьера" совершили 28 тысяч добрых дел с начала самоизоляции. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она рассказала, что работа волонтеров за короткий срок была переведена на новую систему, начиная от приема заявки до оказания конкретной услуги. По ее словам, была выстроена дистанционная работа для безопасности москвичей.
"Я искренне благодарна волонтерам за то, что они ежедневно делают жизни людей на самоизоляции легче, в очередной раз доказывая, что Москва – это добрый город", – отметила Ракова.
Заммэра добавила, что с конца марта волонтеры получили больше всего заявок на выгул собак. Таких просьб было порядка 14 тысяч. Москвичи также просили отнести их животных к ветеринару, купить корм, устроить на передержку.
Активно горожане также просили доставить необходимые лекарственные препараты и продукты. В общей сложности таких запросов было выполнено около 13 тысяч. Еще более 800 заявок связаны с покупкой и доставкой товаров первой необходимости.
Больше всего заявок (5,5 тысячи) поступает из ЮЗАО, далее идут ЦАО (свыше 3 тысяч), ВАО, ЗАО и СВАО, где количество добрых дел у каждого округа составило примерно 2,8 тысячи.
Горожане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями могут обратиться за помощью по телефону 8 (495) 870-45-09. Соцработники или волонтеры помогут доставить продукты, лекарства и твердое топливо для отопления домов, а также при необходимости погуляют с домашними питомцам.
Как волонтеры помогают пенсионерам во время самоизоляции
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