Известный ресторатор готов купить памятник Аленке из Нововоронежа

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Подъём"
Известный ресторатор Борис Зарьков рассказал Москве 24 об условиях, на которых он готов приобрести памятник Аленке из Нововоронежа.
Ранее мы рассказывали о необычном арт-объекте, установленном 18 декабря в селе Новая Аленовка к его 250-летию. Памятник был раскритикован местными жителями и вызвал споры в Сети, после чего местные власти приняли решение его демонтировать. Замглавы администрации Нововоронежа Светлана Тулинова объяснила, что арт-объект создал местный художник и возведен он без использования городских средств.
Позже Зарьков на своей странице в Instagram опубликовал пост, в котором написал, что готов выкупить памятник Аленке.
"Это отражение нашей действительности, и она будет прекрасно смотреться у меня во дворе. Может быть, в Сочи у ресторана какого-нибудь. Это очень прекрасная работа, по моему личному мнению. Если у ресторана разместить, то она не может отпугивать посетителей, потому что она прекрасна", – сказал Зарьков Москве 24.
Ресторатор отметил, что покупка арт-объекта из Нововоронежа – вопрос цены и торга.
"Понимаете, сейчас этот арт-объект превратился в кучу ненужного металла. Тут же контекст еще важен, что за люди, почему они оплачивали эту работу, зачем они ее туда ставили. Если они так хотели отметить 250-летие села Новая Аленовка, у них, кстати, получилось прекрасно. С точки зрения привлечения внимания к своему селу", – резюмировал Зарьков.
Собеседник Москвы 24 добавил, что он лично не будет выходить на владельцев памятника, возможность сделки зависит только от них самих.
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