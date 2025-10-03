"Садовая лопатка" появилась на месте "Большой глины" у "ГЭС-2"

Фото: Москва 24

Скульптура "Садовая лопатка" заменила "Большую глину № 4" на спуске к Водоотводному каналу, сообщила пресс-служба Дома культуры "ГЭС-2".

Композиция за авторством известных скульпторов Класа Олденбурга и Кошье ван Брюгген представляет собой садовый инструмент, увеличенный во много раз.

Впервые работа появилась на крыше нью-йоркского "Метрополитен-музея". "Садовая лопатка" заставляет задуматься о культивации новых идей и смыслов, бережно выращиваемых творцом, уточнили в пресс-службе.

"Среди других работ Олденбурга и ван Брюгген – гигантские рожок мороженого, бельевая прищепка, английская булавка, волан для бадминтона", – добавили в ДК.

Ранее перед "ГЭС-2" находилась скульптура "Большая глина № 4", установленная в 2021 году. Экспозиция представляла собой кусочки глины, которые были размяты художником, а после чего увеличены в несколько раз и отлиты в алюминий. В 2025 году скульптуру перенесли в парк у офиса компании "Новатэк" на Ленинском проспекте.

