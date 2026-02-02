Форма поиска по сайту

02 февраля, 12:04

Политика

Войска ВС РФ освободили Придорожное в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Войска Вооруженных сил России провели операцию по освобождению населенного пункта Придорожное в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Отбить село удалось благодаря решительным действиям бойцов, служащих в подразделениях группировки войск "Восток", уточнили в оборонном ведомстве. После этого солдаты продолжили продвижение вглубь обороны противника.

Ранее стало известно, что за первый месяц 2026 года российские военнослужащие установили контроль в 24 населенных пунктах. Больше всего из них (10) освободили силы группировок войск "Восток" и "Днепр" в Запорожской области.

Еще 6 взяли под контроль военные "Центральной" и "Южной" группировок в ДНР, а 4 – бойцы группировок "Запад" и "Север" в Харьковской области.

Параллельно с этим армия России продолжает и другие операции. Например, солдаты с помощью дронов "Герань" поразили украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 в Кировоградской области.

Армия России заняла Зеленое в Харьковской области

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

