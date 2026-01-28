Форма поиска по сайту

28 января, 13:57

Песков заявил, что информацию о потерях в ходе СВО уполномочено давать только Минобороны

Фото: kremlin.ru

Информацию о потерях в ходе специальной военной операции уполномочено давать исключительно Минобороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что другие доклады о каких-либо потерях не нужно расценивать как достоверные. В связи с этим он призвал ориентироваться только на информацию Минобороны.

За прошлый год под контроль российских войск перешло 334 населенных пункта и 6 460 квадратных километров территории. В декабре Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили более 700 "квадратов" территории и 32 населенных пункта.

При этом с начала января 2026 года российские войска освободили 17 населенных пунктов. Под контроль РФ за это время перешло более 500 квадратных километров территории.

