16 марта, 08:47Происшествия
Силы ПВО за ночь сбили 145 украинских БПЛА над регионами России
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 145 украинских дронов самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
По информации ведомства, 53 беспилотника были сбиты над столичным регионом, в том числе 46 БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы.
Еще 38 дронов ликвидировали над Брянской областью, 11 – над Ярославской, 8 – над Калужской, 7 – над Смоленской, по 5 – над Ростовской и Ульяновской, 4 – над Тверской, по 3 – над Воронежской и Костромской областями, а также над Крымом.
Кроме того, 2 беспилотника уничтожены над Волгоградской областью и по 1 БПЛА – над Краснодарским краем и Саратовской областью.
В ночь на 16 марта произошло возгорание на территории нефтебазы в промзоне Лабинска на Кубани после атаки вражеского дрона. По предварительным данным, пострадавших нет.
Для тушения огня задействовали 4 расчета, личный состав пожарных подразделений и специалистов регионального главка МЧС России.