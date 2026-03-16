Силы ПВО за ночь сбили 145 украинских БПЛА над регионами России

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 145 украинских дронов самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По информации ведомства, 53 беспилотника были сбиты над столичным регионом, в том числе 46 БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы.

Еще 38 дронов ликвидировали над Брянской областью, 11 – над Ярославской, 8 – над Калужской, 7 – над Смоленской, по 5 – над Ростовской и Ульяновской, 4 – над Тверской, по 3 – над Воронежской и Костромской областями, а также над Крымом.

Кроме того, 2 беспилотника уничтожены над Волгоградской областью и по 1 БПЛА – над Краснодарским краем и Саратовской областью.

В ночь на 16 марта произошло возгорание на территории нефтебазы в промзоне Лабинска на Кубани после атаки вражеского дрона. По предварительным данным, пострадавших нет.

Для тушения огня задействовали 4 расчета, личный состав пожарных подразделений и специалистов регионального главка МЧС России.