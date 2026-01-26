Форма поиска по сайту

Новости

Новости

26 января, 13:43

Политика

ВС РФ с помощью БПЛА поразили украинские вертолеты в Кировоградской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие с помощью дронов "Герань" поразили украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 в Кировоградской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что авиатехника противника была уничтожена на площадке в 46 километрах западнее аэродрома Канатово.

Ранее сообщалось, что несколько украинских офицеров, в том числе из спецподразделения "Омега", были уничтожены в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Харьковской области.

В ДНР ликвидировали командира группы спецназначения "Омега" Константина Суходольского и начальника связи центра спецназа Андрея Маркова. В Харьковской области, как рассказали в российских силовых структурах, был уничтожен начальник второй погранзаставы третьего погранотряда Владислав Мисько.

Минобороны сообщило, что за время проведения СВО было уничтожено 670 самолетов ВСУ

