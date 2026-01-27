Форма поиска по сайту

01:15

Политика
Telegraph: Франция выступила против закупки Storm Shadow для Украины

Франция выступила против закупки британских ракет для ВСУ

Фото: ТАСС/AP/Lewis Joly

Власти Франции выступили против закупки у Британии дальнобойных ракет Storm Shadow для украинской армии в рамках пакета помощи объемом 90 миллиардов евро. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Данный пакет помощи предполагает, что при закупке оружия для Киева приоритет будет отдаваться компаниям из Евросоюза. Несколько стран ЕС поддержали упрощение правил по "военному кредиту", что позволило бы Украине приобрести ракеты у Британии, однако Франция настаивает на приоритете компаний из Евросоюза.

По информации газеты, дипломаты Великобритании уже проводят соответствующие переговоры с представителями ЕС. В статье также приводятся данные ВСУ, согласно которым их потребности в вооружении, произведенном вне ЕС, достигают 24 миллиардов евро.

Ранее французская компания-производитель БПЛА EOS Technologie передала Киеву несколько ударных дронов Rodeur. Их дальность составляет до 500 километров. Модель используется для разведывательных миссий и нанесения ударов по типу дронов-камикадзе.

В свою очередь, президент Чехии Петр Павел пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поставить самолеты для уничтожения БПЛА. Прага также может направить Киеву пассивные радары.

политиказа рубежом

