26 января, 10:35

Политика
Global Firepower: Украина заняла 20-е место в рейтинге самых мощных армий мира

Украина оказалась на 20-м месте в рейтинге самых мощных армий мира

Фото: Getty Images/Anadolu/Diego Herrera Carcedo

Украина заняла 20-е место в ежегодном рейтинге самых мощных армий мира. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал Global Firepower.

При составлении списка учитываются около 60 факторов. Среди них – численность армии и количество военной техники, а также экономическая ситуация в стране, демография, логистические возможности и уровень оборонных расходов. В тройку лидеров вошли США, Россия и Китай.

Авторы рейтинга среди преимуществ украинской армии выделили масштаб и ее реальную боеспособность, численность личного состава и резерва, а также арсенал военной техники. Отдельное внимание уделено широкому применению БПЛА, развитой железнодорожной инфраструктуре, добыче угля и значительному финансированию оборонного сектора.

В качестве проблем Вооруженных сил Украины (ВСУ) специалисты указали слабость флота, дефицит авиации и высокую зависимость от импорта топлива.

В опубликованном рейтинге Украину определили Египет, Бразилия, Индонезия, Иран, Германия и Испания. При этом численность армий этих стран существенно ниже показателей ВСУ.

Ранее сообщалось, что российская армия является второй мощнейшей армией в мире. По некоторым типам транспортных средств, вооружений и по числу средств минной войны РФ занимает первое место. Она также лидирует по национальным запасам газа.

Яндекс.Метрика