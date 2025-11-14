Global Firepower: Россия является второй мощнейшей армией в мире

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Армия России является второй мощнейшей армией в мире, сообщает Business Insider со ссылкой на рейтинг Global Firepower.

Отмечается, что РФ имеет показатель 0,0788 в PowerIndex. Кроме своей обычной боевой мощи, страна обладает огромным ядерным потенциалом, который в данном рейтинге не учитывался.

Помимо этого, уточнило издание, по некоторым типам транспортных средств, вооружений и по числу средств минной войны Россия занимает первое место. Кроме того, страна находится на первом месте по национальным запасам газа.

В пятерку сильнейших армий также вошли Южная Корея, Индия и Китай. На первом месте в рейтинге находятся США.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обладают наибольшей ядерной мощью во всем мире, опережая и Китай, и Россию. Он добавил, что надеется выработать план денуклеаризации для Штатов, России и Китая. Помимо этого, он сказал, что у США самая сильная армия в мире, но Вашингтон не стремится к войне с кем бы то ни было.

