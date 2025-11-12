Оборонный комитет Госдумы не поддержал повышение окладов срочникам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Комитет Госдумы по обороне единогласно рекомендовал отклонить предложение о троекратном увеличении окладов военнослужащим, проходящим службу по срочному призыву. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил депутат Михаил Делягин.

По его словам, комитет решил отклонить такую идею из-за ее "несвоевременности в условиях проведения специальной военной операции".

Делягин предлагал увеличить оклад срочников российской армии, ФСБ и Росгвардии. Он отмечал, что в текущих условиях довольствия в 2 758 рублей в месяц едва хватает на повседневные нужды.

Поэтому он внес поправку ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2026 год, предложив повысить эту сумму до 7 500 рублей. Он указывал, что эту идею концептуально поддержали в министерстве обороны РФ. Однако для ее реализации требовалось дополнительно выделять 16,8 миллиарда рублей в год. Поправка предполагала перераспределение этой суммы из Резервного фонда правительства.

