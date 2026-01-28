Форма поиска по сайту

Трамп заявил, что США получили 600 млрд долларов за счет пошлин

Фото: whitehouse.gov

Соединенные Штаты уже получили 600 миллиардов долларов за счет введения пошлин на импорт товаров из других стран. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Он назвал пошлины "незаменимыми для достижения успеха". Трамп добавил, что в случае отмены пошлин Верховным судом США он непременно найдет какую-либо замену этим тарифам.

Ранее Трамп объявил об увеличении торговых пошлин против Южной Кореи до 25% из-за того, что местные законодатели затягивают ратификацию соглашения со Штатами. Повышение тарифов затронет поставки автомобилей, древесины, фармацевтических препаратов и прочих товаров.

Министр финансов США Скотт Бессент отмечал, что Трамп также может самостоятельно ввести импортные пошлины на покупателей российской нефти в размере до 500%, не требуя одобрения со стороны сената.

Трамп ввел пошлины 25% для торговых партнеров Ирана

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

