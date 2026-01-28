Трамп заявил, что США получили 600 млрд долларов за счет пошлин

Фото: whitehouse.gov

Соединенные Штаты уже получили 600 миллиардов долларов за счет введения пошлин на импорт товаров из других стран. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Он назвал пошлины "незаменимыми для достижения успеха". Трамп добавил, что в случае отмены пошлин Верховным судом США он непременно найдет какую-либо замену этим тарифам.

Ранее Трамп объявил об увеличении торговых пошлин против Южной Кореи до 25% из-за того, что местные законодатели затягивают ратификацию соглашения со Штатами. Повышение тарифов затронет поставки автомобилей, древесины, фармацевтических препаратов и прочих товаров.

Министр финансов США Скотт Бессент отмечал, что Трамп также может самостоятельно ввести импортные пошлины на покупателей российской нефти в размере до 500%, не требуя одобрения со стороны сената.