Глава Минфина США заявил, что Трамп сможет ввести 500% пошлин на российскую нефть

Фото: Getty Images/John Lamparski

Президент США Дональд Трамп может самостоятельно ввести импортные пошлины на покупателей российской нефти в размере до 500%, не требуя одобрения со стороны сената, заявил в интервью Fox Business на полях экономического форума в Давосе министр финансов США Скотт Бессент.

"Мы не считаем, что президенту Трампу нужны такие полномочия. Он может это сделать в рамках IEEPA, но сенат хочет предоставить ему эти полномочия", – сказал он.

По его словам, закон IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) предоставляет президенту США право вводить экономические ограничительные меры в условиях чрезвычайной ситуации без согласования с законодательным органом.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует внести инициативу, согласно которой импорт российской нефти в Евросоюз будет полностью запрещен.

Вместе с тем страны ОПЕК+ подтвердили действующие договоренности и сохранили установленные до конца 2026 года квоты на добычу нефти. Также был утвержден механизм оценки, при помощи которого можно оценить добывающие мощности участников.

Позднее стало известно, что совет ЕС принял решение об очередном снижении предельной цены на российскую нефть с 1 февраля. Уточнялось, что новый сниженный потолок цен на нефть из России будет составлять 44,1 доллара за баррель.