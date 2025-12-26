Президент "Норникеля" заявил, что Россия перестала быть "мировой бензоколонкой"

Фото: ТАСС/РБК/Владислав Шатило

Россия перестала быть "мировой бензоколонкой", заявил глава "Интерроса", президент "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу "Россия 24".

Он объяснил, что раньше курс рубля сильно коррелировал с ценой на нефть, однако сейчас "отвязался" от этого. Кроме того, это подтверждает тезис о том, что страна становится более высокотехнологичной, а не только ориентированной на энергетические ресурсы.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что главный итог 2025 года – сохранение устойчивости экономики России. Он отметил, что финансовая система РФ показывает способность кредитовать и поддерживать развитие страны.

Помимо этого, за год не был приостановлен ни один из крупных инвестиционных проектов. Решетников заключил, что, глядя на многие направления, можно сказать, что 2025-й был действительно продуктивным и созидательным годом.

