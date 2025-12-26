Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 13:03

Экономика

Президент "Норникеля" заявил, что Россия перестала быть "мировой бензоколонкой"

Фото: ТАСС/РБК/Владислав Шатило

Россия перестала быть "мировой бензоколонкой", заявил глава "Интерроса", президент "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу "Россия 24".

Он объяснил, что раньше курс рубля сильно коррелировал с ценой на нефть, однако сейчас "отвязался" от этого. Кроме того, это подтверждает тезис о том, что страна становится более высокотехнологичной, а не только ориентированной на энергетические ресурсы.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что главный итог 2025 года – сохранение устойчивости экономики России. Он отметил, что финансовая система РФ показывает способность кредитовать и поддерживать развитие страны.

Помимо этого, за год не был приостановлен ни один из крупных инвестиционных проектов. Решетников заключил, что, глядя на многие направления, можно сказать, что 2025-й был действительно продуктивным и созидательным годом.

Читайте также


экономика

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика