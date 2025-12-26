Глава Минэкономразвития назвал сохранение устойчивости экономики РФ главным итогом года

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Главный итог 2025 года – сохранение экономикой России устойчивости, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью RT.

"У нас положительные темпы роста, снижающаяся инфляция, стабильная бюджетная ситуация, низкий уровень государственного долга и крепкий рубль", – объяснил он.

Решетников также подчеркнул, что финансовая система России показывает способность кредитовать и поддерживать развитие страны. Помимо этого, за год не был приостановлен ни один из крупных инвестиционных проектов.

Глава министерства заключил, что, глядя на многие направления, можно сказать о том, что 2025 год был действительно продуктивным и созидательным.

Ранее российский рубль назвали самой крепкой валютой в 2025 году. За счет своего роста в текущем году он вошел в топ-5 самых прибыльных активов после платины, серебра, палладия и золота.

Национальная валюта за последние 12 месяцев показала самое сильное укрепление с 1994 года (на 45%) и теперь торгуется около 78 рублей за доллар.

