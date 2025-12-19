Форма поиска по сайту

19 декабря, 17:34

Экономика
Набиуллина: рост цен по итогам года окажется минимальным за 5 лет

Рост цен по итогам года будет минимальным за 5 лет – Набиуллина

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Рост цен по итогам 2025 года окажется минимальным за последние 5 лет, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Согласно недельным данным, годовая инфляция уже опустилась ниже 6%, подчеркнула она.

"Рост инфляционных ожиданий – это не что-то эфемерное. Ожидания влияют не только на решение о покупках, но и на то, насколько привлекательными выглядят процентные ставки", – отметила Набиуллина.

Она пояснила, что при выборе между размещением средств на депозитах, оформлением кредитов или инвестициями в новые проекты участники экономики сопоставляют ожидаемую доходность с предполагаемым ростом цен.

"Это значит, что и решение по ключевой ставке мы должны принимать с оглядкой на этот фактор", – уточнила глава ЦБ.

Она также добавила, что краткосрочно на курсе рубля сказываются и ожидания по геополитической ситуации, а его укрепление в текущем году продолжает оказывать дезинфляционное влияние.

Вместе с этим Набиуллина отметила, что экономика страны постепенно возвращается к сбалансированному росту. Это подтверждается замедлением инфляции. По оценкам ЦБ, экономика выйдет из состояния перегрева в первой половине 2026 года.

Ранее Владимир Путин назвал опасным и сложным регулирование государством цен на продукты. По его мнению, как только власти начинают регулировать цены на продукты, товар сразу исчезает.

Однако президент обратил внимание на сферы, где подобное урегулирование необходимо, например в области жизненно важных препаратов.

"Деньги 24": Росстат сообщил о продолжении замедления темпов роста цен

