Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 15:04

Экономика
Главная / Новости /

Эксперт Беляев: в 2026 году инфляция в России может стать около 10% из-за увеличения НДС

Аналитик предупредил, что инфляция в России в 2026 году может приблизиться к 10%

Фото: depositphotos/valphoto

Инфляция в России в 2026 году может достичь примерно 10% на фоне повышения тарифов на коммунальные услуги и увеличения налога на добавленную стоимость, рассказал в интервью Pravda.Ru финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Эксперт дал оценку докладу Центра макроэкономических исследований Сбера "Инфляция 2026: приближаясь к цели". В документе говорится, что по итогам года инфляция может снизиться до 5,7%, что станет минимальным показателем за последние 5 лет.

Снижение инфляции до этого уровня, по мнению Беляева, может быть связано лишь с краткосрочными колебаниями цен. Такие изменения не свидетельствуют о формировании устойчивой экономической тенденции.

Использование недельного показателя инфляции в 5,7% как итогового значения года и основы для прогноза следующего периода является некорректным, поскольку реальная инфляция формируется под влиянием множества факторов.

Аналитик подчеркнул, что с начала следующего года ожидается рост ключевых расходов для населения и бизнеса: тарифы на ЖКХ увеличатся дважды – в январе и июле в среднем на 15% каждый раз, а НДС повысится на 2%. Беляев считает, что эти изменения неизбежно ускорят инфляцию.

Он также предупредил, что повышение НДС неизбежно отразится на розничных ценах, и удержать инфляцию на уровне 4–5% даже при жесткой политике Центрального банка будет невозможно. По мнению эксперта, по итогам следующего года инфляция может приблизиться к 10%.

Кроме того, Беляев отметил, что чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики способно негативно повлиять на промышленность и экономическую активность, а подавление инфляции за счет замедления роста экономики является слишком высокой ценой для страны.

Ранее Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что инфляция в России по итогам 2025 года составит около 6% или даже ниже, и цель по ее снижению будет достигнута.

Президент также отметил, что вместе с инфляцией замедлился рост ВВП, который по итогам года ожидается примерно на уровне 1%. При этом он подчеркнул, что такое замедление экономического роста в 2025 году было прогнозируемым.

Читайте также


экономика

Главное

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика