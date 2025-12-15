Эксперт Беляев: в 2026 году инфляция в России может стать около 10% из-за увеличения НДС

Фото: depositphotos/valphoto

Инфляция в России в 2026 году может достичь примерно 10% на фоне повышения тарифов на коммунальные услуги и увеличения налога на добавленную стоимость, рассказал в интервью Pravda.Ru финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Эксперт дал оценку докладу Центра макроэкономических исследований Сбера "Инфляция 2026: приближаясь к цели". В документе говорится, что по итогам года инфляция может снизиться до 5,7%, что станет минимальным показателем за последние 5 лет.

Снижение инфляции до этого уровня, по мнению Беляева, может быть связано лишь с краткосрочными колебаниями цен. Такие изменения не свидетельствуют о формировании устойчивой экономической тенденции.

Использование недельного показателя инфляции в 5,7% как итогового значения года и основы для прогноза следующего периода является некорректным, поскольку реальная инфляция формируется под влиянием множества факторов.

Аналитик подчеркнул, что с начала следующего года ожидается рост ключевых расходов для населения и бизнеса: тарифы на ЖКХ увеличатся дважды – в январе и июле в среднем на 15% каждый раз, а НДС повысится на 2%. Беляев считает, что эти изменения неизбежно ускорят инфляцию.

Он также предупредил, что повышение НДС неизбежно отразится на розничных ценах, и удержать инфляцию на уровне 4–5% даже при жесткой политике Центрального банка будет невозможно. По мнению эксперта, по итогам следующего года инфляция может приблизиться к 10%.

Кроме того, Беляев отметил, что чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики способно негативно повлиять на промышленность и экономическую активность, а подавление инфляции за счет замедления роста экономики является слишком высокой ценой для страны.

Ранее Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что инфляция в России по итогам 2025 года составит около 6% или даже ниже, и цель по ее снижению будет достигнута.

Президент также отметил, что вместе с инфляцией замедлился рост ВВП, который по итогам года ожидается примерно на уровне 1%. При этом он подчеркнул, что такое замедление экономического роста в 2025 году было прогнозируемым.

