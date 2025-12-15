Форма поиска по сайту

15 декабря, 14:02

Экономика
Эксперт Бархота: ЦБ может снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта

Эксперт допустил снижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта

Фото: depositphotos/valphoto

Центробанк России может снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16,5%, допустил эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с Москвой 24.

"Во-первых, ставка может остаться на прежнем уровне. Во-вторых, возможно символическое снижение на 0,5 процентного пункта или с меньшей вероятностью более резкое снижение – например на 1,5", – сказал он.

Последнее, по его мнению, отчасти связано с тем, что инфляция в настоящее время находится на относительно низком уровне – около 6,5%.

"Также важно учитывать два ключевых фактора. Первый – это запаздывающий эффект денежно-кредитной политики: решение по ставке, принятое в сентябре, различные сектора экономики почувствовали только сейчас. Второй – политический контекст", – указал Бархота.

Он напомнил, что заседание Центробанка по вопросу ключевой ставки пройдет 19 декабря – в день, когда состоится прямая линия Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, в ходе которой могут прозвучать сигналы о необходимости удешевления кредитов. Это может повлиять на решение регулятора.

"При этом краткосрочные оценки указывают на растущую вероятность системного кризиса, в том числе из-за бюджетного дефицита. Кроме того, фиксируется замедление роста заработных плат. Чтобы избежать негативного сценария, ключевым условием остается возобновление значимого экономического роста", – пояснил эксперт.

По его словам, единственный способ помощи промышленности и бизнесу – это создание благоприятных финансовых условий. В их числе – более низкие процентные ставки, инвестиции в промышленный сектор и снижение налогов.

"Снижение налоговых ставок дает стимулирующий эффект: компании расширяют производство, создают новые рабочие места, и в результате налоговые платежи могут даже возрасти. Что касается процентных ставок, средняя рентабельность в промышленности составляет около 10%. Если кредиты выдаются под 25–30%, предприятия не могут их обслуживать", – заключил Бархота.

О том, что Банк России в декабре может снизить ключевую ставку на 0,5%, допускал ранее и президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Однако, по его мнению, с большей долей вероятности показатель останется прежним. При этом он не ожидает повышения ставки.

Российские аналитики прогнозируют ключевую ставку на уровне 13–15% в 2026 году

