Глава РСПП предположил, что ЦБ снизит ключевую ставку на 0,5%

Фото: depositphotos/blinow61

Центробанк может снизить ключевую ставку на 0,5% в декабре, однако с большей долей вероятности показатель останется на прежнем уровне. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на международном форуме Финансового университета "Россия: образ будущего".

"Она (ключевая ставка. – Прим. ред.), конечно, снижается. Дай бог, продолжит Центральный банк политику аккуратного, но такого устойчивого снижения ставки", – выразил надежду глава РСПП.

В настоящее время проинфляционный эффект от повышения налогов, по оценкам Минфина и ЦБ, составляет 1 процентный пункт. Тем не менее говорить об аналогичном данному показателю снижении ставки пока трудно, указал Шохин.

"Дай бог, если на 0,5 процентного пункта, а то и вовсе останется на прежнем уровне. Слава богу, мы не ждем повышения, по-моему, консенсус-прогноз", – добавил он.

Вместе с тем президент РСПП спрогнозировал экономический подъем осенью следующего года для бизнеса сразу после завершения периода охлаждения.

"Нужно вот этот период охлаждения, во-первых, чтобы он не оказался оттепелью. А во-вторых, его максимально быстро нужно пройти с тем, чтобы уже к концу следующего года оживлять экономику. И ждем следующей осенью весны", – заключил Шохин.

Сам Центробанк также допустил снижение ставки на будущем декабрьском заседании. Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов уточнил, что на собрании будет озвучена вся совокупность факторов, которая и покажет возможность принятия такого решения.

В прошлый раз ставка была понижена до 16,5%. Тогда Банк России объяснил свой шаг неизменным ростом цен, показатели которого не превышали отметки в 4%. Более того, по прогнозу регулятора, цикл снижения будет продолжаться в течение всего 2026 года.

