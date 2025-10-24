ЦБ понизил ключевую ставку до 16,5%

Фото: ТАСС/Олег Елков

Совет директоров Центробанка России принял решение понизить ключевую ставку до 16,5% годовых. Заявление опубликовано на сайте регулятора.

Уточняется, что решение было принято на основе показателей, свидетельствующих о неизменном темпе роста цен. В настоящее время они превышают отметку в 4%.

При этом экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту. В частности, ЦБ зафиксировал активизацию процесса кредитования в последние месяцы.

Высокими остаются инфляционные ожидания. Банк России подчеркнул, что продолжит поддерживать жесткую денежно-кредитную политику, необходимую для возвращения инфляции к целевому уровню.

Согласно базовому сценарию, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 13–15% годовых, однако дальнейшие решения будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

По прогнозу регулятора, учитывающему текущую денежно-кредитную политику, годовая инфляция снизится до 4–5% в 2026-м. Причем ее устойчивого значения в 4% удастся достигнуть во второй половине следующего года, а в 2027-м показатель будет соответствовать целевому уровню.

Вместе с тем ЦБ объяснил ускорение темпов роста цен сразу несколькими факторами, в том числе увеличением стоимости топлива и более быстрым ростом цен на овощи и фрукты, чем обычно в осенний период.

Кроме того, напряженность сохраняется и на рынке труда. В частности, зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, однако они все еще опережают рост производительности. В противовес уровень безработицы достиг исторических минимумов.

Несмотря на это, в конце 2025 года – начале 2026 года инфляция временно вырастет из-за адаптации цен и реакции на повышение НДС, предупредил регулятор. Тем не менее по мере снижения данных факторов инфляция продолжит уменьшаться.

Ранее Владимир Путин выражал надежду, что решение ЦБ о высокой ключевой ставке не "перезаморозит" экономику. По его словам, Россия решила пожертвовать рекордными темпами роста экономики, чтобы побороть инфляцию. При этом российский лидер отметил важность того, чтобы в стране не выросли масштабы теневой экономики.

Однако давление на регулятор с призывами быстрее снижать ставку может негативно сказаться на инфляционных ожиданиях, предупреждал зампред ЦБ Алексей Заботкин. Однако регулятор принимает решения независимо от экспертных мнений, которые могут отличаться, добавил он.

