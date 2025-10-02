Путин выразил надежду, что ключевая ставка не "перезаморозит" экономику

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии "Валдая" выразил надежду, что решение Центробанка о высокой ключевой ставке не "перезаморозит" экономику.

По словам президента, Россия решила пожертвовать рекордными темпами роста экономики, чтобы побороть инфляцию. Важно и дальше укреплять финансовую систему страны.

"Здесь важно добиться двух вещей. Первое: нам нужно укреплять и дальше макроэкономическую стабильность и понижать инфляцию, но при этом все-таки попытаться сохранить положительные темпы экономического роста", – отметил Путин.

Кроме того, российский лидер отметил важность того, чтобы в России не выросли масштабы теневой экономики. Путин коснулся данного вопроса, напомнив о принятых правительством решениях в сфере налогообложения, повышения НДС на 2%.

Сейчас главной задачей в российской экономике сегодня является ее диверсификация, указал президент. Он отметил, что за годы санкционного давления страна смогла в значительной степени поменять основных торгово-экономических партнеров и выстроить систему расчетов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина указывала, что слишком быстрое смягчение денежно-кредитных условий может привести к новому запуску маховика высокой инфляции. Поэтому ЦБ будет принимать решения по ключевой ставке, тщательно выверяя каждый шаг.

Вместе с тем в России допустили снижение ключевой ставки в октябре на один процентный пункт, до 16%. По мнению экспертов, Банк России завершает цикл жесткой денежно-кредитной политики.