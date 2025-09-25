Набиуллина заявила, что быстрое снижение ключевой ставки может запустить маховик инфляции

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Слишком быстрое смягчение денежно-кредитных условий может привести к новому запуску маховика высокой инфляции. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в рамках XXII Международного банковского форума.

Она подчеркнула, что Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, тщательно выверяя каждый шаг.

"Значительное ускорение роста кредита, которое произошло в июле и в августе, если оно сохранится несколько месяцев подряд, это явный сигнал того, что уже произошло заметное смягчение денежно-кредитных условий", – приводит слова Набиуллиной ТАСС.

При этом ЦБ намерен учитывать поправки в бюджет при принятии решения по ключевой ставке в октябре, указала она.

Вместе с тем в настоящий период в России происходит значительное ускорение кредитной активности, а ожидания по дальнейшему снижению ставки стали более сдержанными, отметила Набиуллина.

Глава ЦБ также напомнила, что в предыдущие эпизоды фиксировалась резкая остановка экономики по широкому кругу отраслей. Однако после преодоления первоначального всплеска инфляции появилась возможность снижать ключевую ставку.

"Мы впервые проходим полноценный экономический цикл и сейчас выходим из перегрева. <…> Сейчас процесс выхода из перегрева, он не резкий, он постепенный", – резюмировала Набиуллина.

В сентябре Банк России снизил ключевую ставку с 18 до 17% годовых. При этом российский Минфин закладывает в бюджет на 2026 год ключевую ставку на уровне 12–13%.

Как позже указывал советник председателя регулятора Кирилл Тремасов, ЦБ не исключает, что к концу 2026 года значение ключевой ставки может достичь однозначного показателя. Это может произойти, если к концу текущего года ставка продолжит свое снижение и зафиксируется на отметке 15%.