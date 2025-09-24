Минфин внес в правительство РФ проект бюджета на 2026–2028 годы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Минфин внес в правительство РФ проект федерального бюджета на 2026–2028 годы. Соответствующий документ направлен на выполнение гособязательств в социальной сфере, включая поддержку семей, оборону и безопасность, сообщает газета "Известия".

В министерстве назвали проект бюджета сбалансированным и устойчивым. По данным ведомства, это важно для поддержания макроэкономической стабильности. Также бюджет сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов граждан.

В проекте Минфин акцентировал внимание на поддержку демографии, здравоохранение и образование, развитие экономики. Кроме того, на достижение технологического лидерства предусмотрели почти 2 триллиона рублей.

Ведомство добавило, что до 2030 года регионы будут каждый год получать бюджетные кредиты на инфраструктуру по 150 миллиардов рублей. Минфина отметил, что общий объем финансирования на ближайшие 3 года составит 1 триллион рублей.

Кроме того, Минфин предложил изменить в России систему налогообложения букмекерских контор. В рамках бюджетного пакета ведомство хочет перевести букмекеров с фиксированного налога на игорный бизнес на оборотный налог, который составит 5% от принятых ставок. Также министерство предложило установить для букмекеров налог на прибыль в размере 25%. Это поспособствует увеличению доходов федерального бюджета.