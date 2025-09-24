В России могут ввести новые налоги для букмекеров

Фото: 123RF/seventyfour74

Минфин России предложил изменить систему налогообложения букмекерских контор, передает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Это необходимо, чтобы увеличить доходы федерального бюджета. Отмечается, что в рамках бюджетного пакета министерство планирует перевести букмекеров с фиксированного налога на игорный бизнес на оборотный налог, который составит 5% от принятых ставок.

Помимо этого, предлагается установить для букмекеров налог на прибыль в размере 25%. Это позволит учитывать не только обороты компаний, но и их реальный результат, а также позволит повысить прозрачность отрасли, которая имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу.

В настоящий момент налог на игорный бизнес для букмекеров взимается в фиксированных размерах. При этом они зависят от региона и могут варьироваться от нескольких десятков до миллионов рублей за пункт приема ставок или процессинговый центр.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что необходимо начинать обсуждение новой конструкции на смену самозанятости. Он отметил, что вопрос необходимо решить "комплексно и системно", и призывал проработать концепцию уже в 2026 году, так как людям нужно будет адаптироваться к нововведениям.

