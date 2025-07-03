Депутат Аксаков: запрет на микрозаймы для получающих пособия нарушает права человека

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Запрет на выдачу микрозаймов гражданам, получающим пособия и социальные выплаты, может быть нарушением прав человека, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Агентством "Москва".

Таким образом он прокомментировал соответствующую инициативу, автором которой выступила Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП).

"Это может быть как фактор, который должен сдерживать аппетиты финансовых институтов выдавать займы этим категориям граждан. Но нарушать права человека мы не можем. Всякие могут быть обстоятельства, в конце концов", – пояснил свою точку зрения депутат.

По его мнению, в этой ситуации и гражданин, и финансовая организация должны принять определенные меры: человек – решить, брать ли ему кредит, а финансовая организация – оценить платежеспособность заемщика и его способность выполнять свои обязательства.

СМИ писали, что КонфОП направила в Центральный банк предложение запретить микрофинансовым организациям выдавать кредиты людям, которые получают государственные пособия и социальные выплаты.

Журналисты ранее выяснили, что закредитованность россиян рекордно упала впервые за 10 лет. К марту текущего года общий объем займов граждан сократился на 390 миллиардов рублей. Как указали эксперты, такое значительное снижение последний раз наблюдалось в 2015 году (645 миллиардов рублей).

По состоянию на апрель функцией самозапрета на оформление кредитов и займов воспользовались свыше 1,3 миллиона москвичей. Самозапрет распространяется на потребительские кредиты, кредитные карты и карты с овердрафтом, но не касается ипотеки, кредитов на образование и покупку автомобиля.