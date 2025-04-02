Более 1,3 млн москвичей установили самозапрет на кредиты

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Свыше 1,3 миллиона москвичей воспользовались функцией самозапрета на оформление кредитов и займов. Об этом сообщила руководитель департамента финансов Елена Зяббарова, передает портал мэра и правительства столицы.

Инструмент самозапрета на "Госуслугах" начал работу 1 марта, он помогает избежать мошеннических схем. Больше всего заявлений подали горожане в возрасте 55 лет, при этом самому старшему заявителю – 99 лет.

"Самозапрет на кредиты распространяется на потребительские кредиты, кредитные карты и карты с овердрафтом, но не затрагивает ипотеку, кредиты на образование и покупку автомобиля", – пояснила Зяббарова, добавив, что можно установить полный запрет или сделать выбор в пользу частичных ограничений.

Также москвичи могут оставить только запрет на дистанционное оформление и разрешить получение кредита при личном обращении.

В настоящее время самозапрет можно установить через "Госуслуги". До 1 сентября такая возможность появится в офисах МФЦ. Запрет начинает действовать на следующий день после включения сведений в кредитную историю.

Сервисом можно воспользоваться бесплатно и в любое время. Самозапрет действует бессрочно, отменить его можно на "Госуслугах" с помощью усиленной электронной подписи.

Ранее сообщалось, что самозапрет на выдачу кредитов установили 7,94 миллиона россиян. При этом большинство граждан (91,5%) выбирают формат полного запрета. Вместе с тем 129,5 тысячи человек направили заявление на снятие самозапрета. Доля таких обращений составила 1,63% от общего числа установленных самозапретов.